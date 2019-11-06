Неаполь, Италия, , 07:47 — REGNUM 5 ноября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Наполи» и «Ред Булл Зальцбург». Игра завершилась паритетом сторон.

Лучшим игроком противостояния стал вингер национальной сборной Италии Лоренцо Инсинье, заработавший оценку 8.68, отдавший голевую передачу на Лосано, совершивший 11 успешных обводок и выигравший 1 верховое единоборство. Точность передач футболиста составила 83%.

Гол Холанда стал для 19-летнего норвежца 7-м в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

«Наполи» с 8-ю баллами опустился на 2-ю позицию в таблице группы E. «Ред Булл Зальцбург» с 4-мя очками идет строчкой ниже.

Статистика матча («Наполи"/"Ред Булл Зальцбург»)

Удары 29/14

Удары в створ ворот 3/1

Соотношение владения 54%/46%

Нарушения правил 7/24

Корнеры 7/8

Оценки WhoScored 6.88/6.49

Составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Руй, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Руис, Зилиньски, Кальехон, Лосано, Инсинье, Мертенс.

Запас: Льоренте (↑ 86), Эльмас, Лупрето (↑ 46), Хюсай, Оспина, Манолас, Милик (↑ 73).

Главный менеджер: Карло Анчелотти.

«Ред Булл Зальцбург»: Коронел, Онгюэн, Ульмер, Понграчич, Вебер, Кристенсен, Собослаи, Юнузович, Хичхан, Минамино, Холанд.

Запас: Ашимеру (↑ 61), Вальчи, Койта, Рамальо, Дака (↑ 75), Кен, Мвепу (↑ 46)

Главный менеджер: Джесси Марш.

Бригада арбитров: Шимон Марчиняк | Павел Сокольницки | Томаш Листкевич | Томаш Музиал.

Желтые карточки: Онюэн — 4, Зилиньски — 27, Понграчич — 37.

Забитые мячи: Эрлинг Холанд (пенальти) 11 — 0:1, Ирвинг Лосано (Лоренцо Инсинье) 44 — 1:1.