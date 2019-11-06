Дортмунд, Германия, 6 ноября 2019, 07:46 — REGNUM 5 ноября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Боруссия» и «Интер». Игра завершилась камбэком «шмелей» со счетом 3:2.
Лучшим игроком матча стал латераль сборной Марокко Ахраф Хакими, оформивший дубль, совершивший один успешный отбор и две обводки. Точность передач защитника составила 85%.
Дортмундская «Боруссия», набрав семь очков, поднялась на вторую позицию в группе F. «Интер» с четырьмя баллами опустился на третье место.
Статистика матча («Боруссия» / «Интер»)
Удары 18/8
Удары в створ ворот 8/4
Соотношение владения 58%/42%
Нарушения правил 10/9
Корнеры 6/1
Оценки WhoScored
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль, Санчо, Брандт, Азар, Гетце.
Запас: Загаду, Делейни, Дауд, Алькасер (↑ 64), Геррейро (↑ 88), Пищек (↑ 82), Эльшлегель.
Главный менеджер: Люсьен Фавр.
«Интер»: Ханданович, Шкриниар, де Врей, Годин, Бираги, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева, Лукаку, Мартинес.
Запас: Сенси (↑ 68), Политано (↑ 73), Лацаро (↑ 66), Валеро, Паделли, Эспозито, Бастони.
Главный менеджер: Антонио Конте.
Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра | Кевин Блом.
Желтые карточки: Бираги — 1, Шкриниар — 30, Кандрева — 48, Азар — 79.
Забитые мячи: Лаутаро Мартинес 4 — 0:1, Матиас Весино (Антонио Кандрева) 40 — 0:2, Ахраф Хакими (Марио Гетце) 51 — 1:2, Юлиан Брандт (Пако Алькасер) 64 — 2:2, Ахраф Хакими (Джейдон Санчо) 77 — 3:2.