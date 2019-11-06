Дортмунд, Германия, , 07:46 — REGNUM 5 ноября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 между коллективами «Боруссия» и «Интер». Игра завершилась камбэком «шмелей» со счетом 3:2.

Лучшим игроком матча стал латераль сборной Марокко Ахраф Хакими, оформивший дубль, совершивший один успешный отбор и две обводки. Точность передач защитника составила 85%.

Дортмундская «Боруссия», набрав семь очков, поднялась на вторую позицию в группе F. «Интер» с четырьмя баллами опустился на третье место.

Статистика матча («Боруссия» / «Интер»)

Удары 18/8

Удары в створ ворот 8/4

Соотношение владения 58%/42%

Нарушения правил 10/9

Корнеры 6/1

Оценки WhoScored

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Шульц, Витсель, Вайгль, Санчо, Брандт, Азар, Гетце.

Запас: Загаду, Делейни, Дауд, Алькасер (↑ 64), Геррейро (↑ 88), Пищек (↑ 82), Эльшлегель.

Главный менеджер: Люсьен Фавр.

«Интер»: Ханданович, Шкриниар, де Врей, Годин, Бираги, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева, Лукаку, Мартинес.

Запас: Сенси (↑ 68), Политано (↑ 73), Лацаро (↑ 66), Валеро, Паделли, Эспозито, Бастони.

Главный менеджер: Антонио Конте.

Бригада арбитров: Данни Маккели | Марио Дикс | Хессел Стеегстра | Кевин Блом.

Желтые карточки: Бираги — 1, Шкриниар — 30, Кандрева — 48, Азар — 79.

Забитые мячи: Лаутаро Мартинес 4 — 0:1, Матиас Весино (Антонио Кандрева) 40 — 0:2, Ахраф Хакими (Марио Гетце) 51 — 1:2, Юлиан Брандт (Пако Алькасер) 64 — 2:2, Ахраф Хакими (Джейдон Санчо) 77 — 3:2.