Ливерпуль, Великобритания, 6 ноября 2019, 07:45 — REGNUM 5 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Ливерпуль» и «Генк». Игра завершилась минимальной победой «мерсисайдцев».
MVP матча с оценкой 8.23 стал 26-летний английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, забивший победный гол, совершивший 3 обводки и нанесший 3 удара по воротам бельгийского клуба. Точность передач игрока составила 86%.
«Ливерпуль» одержал третью победу, набрал 9 очков и укрепился на первой строчке в группе E. «Генк» с 1-м баллом остался на последнем месте.
Статистика матча («Ливерпуль"/"Генк»)
Удары 26/6
Удары в створ ворот 8/3
Соотношение владения 63%/37%
Нарушения правил 10/4
Корнеры 9/1
Оценки WhoScored 7.10/6.50
Составы на матч:
«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Милнер, Гомес, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Ориги.
Запас: Ловрен, Фирмино (↑ 89), Мане (↑ 75), Адриан, Лаллана, Робертсон (↑ 74), Джонс.
Главный менеджер: Юрген Клопп.
«Генк»: Куке, Деваст, Лукуми, Куэста, Хейнен, Де Норре, Грошовски, Берге, Меле, Ито, Самата.
Запас: Воутерс, Онуачу (↑ 85), Хаджи, Петровски, Вандервордт, Бонгонда (↑ 85), Ндонгала (↑ 68).
Главный менеджер: Фелис Маззу.
Бригада арбитров: Иван Кружляк | Томаш Сомолани | Бранислав Ханцко | Филип Глова.
Желтые карточки: Лукуми — 22, Де Норре — 83.
Забитые мячи: Джорджиньо Вейналдум 14 — 1:0, Мбвана Самата (Брайан Хейнен) 41 — 1:1, Алекс Окслейд-Чемберлен (Мохаммед Салах) 53 — 2:1.