Ливерпуль, Великобритания, , 07:45 — REGNUM 5 ноября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Ливерпуль» и «Генк». Игра завершилась минимальной победой «мерсисайдцев».

MVP матча с оценкой 8.23 стал 26-летний английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, забивший победный гол, совершивший 3 обводки и нанесший 3 удара по воротам бельгийского клуба. Точность передач игрока составила 86%.

«Ливерпуль» одержал третью победу, набрал 9 очков и укрепился на первой строчке в группе E. «Генк» с 1-м баллом остался на последнем месте.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Генк»)

Удары 26/6

Удары в створ ворот 8/3

Соотношение владения 63%/37%

Нарушения правил 10/4

Корнеры 9/1

Оценки WhoScored 7.10/6.50

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Милнер, Гомес, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Ориги.

Запас: Ловрен, Фирмино (↑ 89), Мане (↑ 75), Адриан, Лаллана, Робертсон (↑ 74), Джонс.

Главный менеджер: Юрген Клопп.

«Генк»: Куке, Деваст, Лукуми, Куэста, Хейнен, Де Норре, Грошовски, Берге, Меле, Ито, Самата.

Запас: Воутерс, Онуачу (↑ 85), Хаджи, Петровски, Вандервордт, Бонгонда (↑ 85), Ндонгала (↑ 68).

Главный менеджер: Фелис Маззу.

Бригада арбитров: Иван Кружляк | Томаш Сомолани | Бранислав Ханцко | Филип Глова.

Желтые карточки: Лукуми — 22, Де Норре — 83.

Забитые мячи: Джорджиньо Вейналдум 14 — 1:0, Мбвана Самата (Брайан Хейнен) 41 — 1:1, Алекс Окслейд-Чемберлен (Мохаммед Салах) 53 — 2:1.