Лондон, , 07:44 — REGNUM 5 ноября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Челси» и «Аякс». Игра завершилась боевой ничьей 4:4.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.00 был признан опорный полузащитник сборной Италии Жоржиньо, оформивший дубль ударами с пенальти, совершивший 3 отбора и выигравший 1 воздушную дуэль. Точность передач итальянца составила 92%.

«Аякс» набрал 7 очков и остался на первой позиции в таблице группы H. «Челси» с тем же количеством очков расположился строчкой ниже.

Статистика матча («Челси"/"Аякс»)

Удары 21/9

Удары в створ ворот 10/5

Соотношение владения 52%/48%

Нарушения правил 10/12

Корнеры 3/6

Оценки WhoScored 6.97/6.33

Составы на матч:

«Челси»: Кепа, Алонсо, Зума, Аспиликуэта, Томори, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Виллиан, Пулишич, Абрахам.

Запас: Кристенсен, Канте, Кабальеро, Хадсон-Одои (↑ 60), Батшуайи (↑ 87), Джеймс (↑ 46), Гилмор.

Главный менеджер: Фрэнк Лэмпард.

«Аякс»: Онана, Вельтман, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Нереш, Промес, Заеш, Тадич, Мартинес.

Запас: Варела, Шуурс (↑ 72), Альварес (↑ 72), Хунтелар, де Йонг, Марин, Дест.

Главный менеджер: Эрик тен Хаг.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Филиппо Мели | Джорджио Перетти | Маурицио Мариани.

Желтые карточки: Вельтман — 31, Блинд — 33, Томори — 42, Аспиликуэта — 45, Промес — 62.

Красные карточки: Блинд — 68, Вельтман — 69.

Забитые мячи: Тэмми Абрахам (автогол) 2 — 0:1, Жоржиньо (пенальти) 5 — 1:1, Квинси Промес (Хаким Зиеш) 20 — 1:2, Кепа Аррисабалага (автогол) 35 — 1:3, Донни ван де Бек (Хаким Зиеш) 55 — 1:4, Сесар Аспиликуэра (Тэмми Абрахам) 63 — 2:4, Жоржиньо (пенальти) 71 — 3:4, Рис Джеймс (Курт Зума) 74 — 4:4.