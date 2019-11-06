Барселона, Испания, , 07:43 — REGNUM 5 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 между коллективами «Барселона» и «Славия Прага». Игра завершилась нулевой ничьей.

MVP противостояния с оценкой 8.14 был признан вратарь гостей Ондржей Коларж, совершивший 6 спасений. Точность передач чеха составила 71%. В составе «сине-гранатовых» выделился Жерар Пике, выигравший 6 верховых дуэлей и владевший мячом 9% времени.

«Барселона» с 8-ю баллами укрепилась на первой позиции в группе F. «Славия Прага» набрала 2 очка, но осталась на последнем месте.

Статистика матча («Барселона"/"Славия Прага»)

Удары 15/4

Удары в створ ворот 7/0

Соотношение владения 61%/39%

Нарушения правил 10/17

Корнеры 6/9

Оценки WhoScored 6.91/6.54

Составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Видаль, де Йонг, Месси, Дембеле, Гризманн.

Запас: Ракитич (↑ 68), Нето, Аленья, Роберто (↑ 46), Перес, Умтити, Фати (↑ 65).

Главный менеджер: Эрнесто Вальверде.

«Славия Прага»: Коларж, Цоуфаль, Кудела, Борил, Фридрих, Станчу, Олайинка, Соучек, Шевчик, Траоре, Масопуст.

Запас: Гушбауэр (↑ 63), Тэцл (↑ 57), Провод (↑ 82), Шкода, Такач, Юсуф, Коварж.

Главный менеджер: Йиндрших Трпишовски.

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Эндрю Мэдли.

Желтые карточки: Пике — 14, Олайинка — 21, Семеду — 32, Бускетс — 43, Станчу — 48, Гушбауэр — 82, Кудела — 84, Коларж — 90.