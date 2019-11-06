Сплит, Хорватия, , 05:48 — REGNUM Валерия Ломатченко из Азова и Мария Кислухина из Владивостока завоевали второе и третье место на первенстве мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал» среди девушек до 19 лет. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба яхт-клуба «Семь футов».

Первенство мира в классах Лазер-стандарт и Лазер-радиал проходило в хорватском городе Сплите. В классе Лазер-радиал» на награды претендовали 68 спортсменок.

За шесть дней соревнований было проведено всего пять гонок в чрезвычайно сложных для участниц условиях — при слабом и переменчивом ветре. Большую часть времени спортсменкам приходилось ожидать погоды на берегу. И лишь к концу соревнований, когда ветер наконец усилился до умеренного, в последний день удалось провести сразу три гонки.

«Отсутствие ветра нас, безусловно, не радовало, как-никак мы приехали в Сплит для того, чтобы гоняться, а не сидеть на берегу», — поделилась Кислухина.

Среди российских юношей лучший результат, 17 место, показал Даниил Крутских.

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