Якутск, , 04:03 — REGNUM В Якутске зарегистрировано более 80 различных фитнес-клубов, центров, студий, тренажерных залов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Примечательно, что многие из них предлагают посетителям занятия и на воде.

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Одним из крупных в столице республики считается спортивный комплекс «Тандем». здесь помимо привычного набора тренажеров, есть русская баня на дровах, 25-метровый плавательный бассейн, сауны, спортивный зал (футбол, баскетбол, волейбол), просторные комфортабельные раздевалки с душевыми, фенами и бесплатными полотенцами. Разовое посещение — 1 тыс. рублей, безлимитный абонемент на месяц — 6 400 рублей, на полгода — 34 000 рублей и на 12 месяцев — 47 350 рублей.

В спортивных клубах уровнем ниже — стоимость годового абонемента — 25 тыс. рублей. Стоимость абонемента на полгода — 15 тыс. рублей.

В Якутске много фитнес-центров, в которых помимо тренажеров, есть секции аквааэробики, аэробике, занятия по растяжке мышц, индивидуальные тренировки, боевые искусства, танцевальные кружки. Много предложений и для детей, есть и с персональным тренером.

Популярна женская фитнес-студия Ритм body sculp.

FIT-STUDIO предлагает купить клубную карту и самому выбирать свой план тренировок, как индивидуальных, так и групповых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, те граждане, кто регулярно занимается спортом, смогут получать налоговый вычет за занятия фитнесом.