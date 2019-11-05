Йошкар-Ола, , 22:39 — REGNUM В Марий Эл после реконструкции на базе «Спортивной школы олимпийского резерва «Виктория» в деревне Корта открылась лыжероллерная трасса. В церемонии приняла участие президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка мира и многократная чемпионка СССР и России Елена Вяльбе, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Марийские лыжники Пресс-служба правительства Марий-Эл

Школа существует с 1963 года. Лыжероллерная трасса, построенная в 1987 году, никогда не ремонтировалась. В прошлом году здесь был проведен ремонт системы искусственного освещения — оборудованы светодиодные светильники не только вдоль трасс, но и на их пересечениях. В этом году было капитально отремонтировано асфальтобетонное покрытие протяженностью 2234 метра и шириной 4,2 метра. Обустроена территория лыжной базы и пешеходные дорожки, проведена санитарная очистка деревьев вдоль трассы.

Причем трасса уже была протестирована 18−19 октября в рамках соревнований с участием спортсменов Марий Эл, Чувашии и Кировской области.

Глава республики Александр Евстифеев отметил, что общий охват лыжным спортом составляет более 16,5 тыс. человек. В 11-ти районах и городах республики работают тренеры спортивных школ и организаций дополнительного образования. Непосредственно школа «Виктория» воспитала 3 мастера спорта международного класса и более 100 мастеров спорта. С открытием новой лыжероллерной трассы позволит улучшить качество спортивной подготовки лыжникам, биатлонистам, а также спортсменам, которые тренируются на отделении спортивного туризма.

«Для всей нашей страны любая лыжероллерная трасса, и для меня в частности, — это уже огромное события. Я думаю, вам уже завидуют не только близлежащие регионы, а многие субъекты нашей страны, в которых все это еще в долголетних и долгосрочных проекта», — полагает Вяльбе. Она напомнила, что марийская лыжница Екатерина Смирнова работает в сборной команде России. Лыжероллерная трасса даст толчок другим спортсменам республики. которые в дальнейшем могут пополнить ряды российской сборной.

Глава Марий Эл дает старт лыжной гонке Пресс-служба правительства Марий-Эл

Евстифеев добавил, что в ближайшем будущем планируется строительство такой трассы в Волжске.