Кострома, , 18:13 — REGNUM В Костроме в спорткомплексе «Спартак» прошла первая олимпиада боевых искусств, — сообщает Smi44.

Cпортсмены провели поединки по 5 видам единоборств: тхэквондо, кудо, боевому самбо, каратэ шотокан и всестилевому каратэ. На татами вышли 420 участников в нескольких весовых категориях в возрасте от 6 до 16 лет. «Это первое мероприятие в Костромской области такого масштаба, когда одновременно проходят соревнования сразу по 5 видам спорта. Многие из участников совсем еще малыши. Во время соревнований они преодолевают боль и страх, закаляют характер, радуются победам и не сдаются после поражений. Глядя на старших товарищей, которые соревнуются рядом, юные спортсмены многому учатся — уважению к сопернику, чувству товарищества, дружбе, обмениваются опытом», — председатель Федерации боевого самбо России по Костромской области Антон Смирнов.

Победители соревнований награждены медалями и дипломами, специальными призами от оргкомитета и спонсоров. Мероприятие обещает стать традиционным.