Ростов-на-Дону, , 17:40 — REGNUM В Ростове-на-Дону ограничат движение на Левом берегу из-за матча на «Ростов Арене», который состоится 15 ноября. В этот день состоится игра отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных сборных команд УЕФА 2021 по футболу.

Как уточняет городской департамент автодорог и организации дорожного движения, помимо ограничений, которые коснутся прилегающих к стадиону дорог, с 13:30 мск до 21:30 мск будет прекращено движение транспорта по автодорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов-Арена».

ИА REGNUM ранее сообщало, что отборочный матч молодёжного чемпионата Европы-2021 U-21 состоится между молодёжными сборными России и Латвии.

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