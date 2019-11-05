Ростов-на-Дону, , 17:32 — REGNUM Благодаря победе гандбольного клуба «Ростов-Дон» (Россия) над «Эсбьергом» (Дания) и поражению «Люблина» (Польша) от «Бухареста» (Румыния) российская команда досрочно вышла в основной раунд Лиги чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

«Для того, чтобы занять итоговое первое место в группе В, донским красавицам нужно одержать победы в двух оставшихся матчах: 9 ноября в Польше против «Люблина» и 16 ноября в Ростове-на-Дону против «Бухареста», — уточнили в клубе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что главный тренер гандбольного клуба «Астраханочка» Влатко Джонович назвал «Ростов-Дон» одной из лучших команд в Европе.

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