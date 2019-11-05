Москва, , 15:27 — REGNUM Из Ханты-Мансийска в Москву перенесена Всемирная шахматная олимпиада 2020 года. Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

По словам Дворковича, несмотря на перенос, в Ханты-Мансийск пройдёт Всемирная шахматная параолимпиада, которая станет первой в истории.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада проводится с 1927 года. Москва принимала эти соревнования дважды — в 1956 и 1994 годах.

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