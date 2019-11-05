Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев признан лучшим футболистом половины сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) по версии издания Whoscored. Об этом 5 ноября сообщается на сайте издания.

Оздоев получил рейтингом 7,63, что является наивысшим показателем среди всех игроков лиги. На втором месте идёт форвард «Зенита» Артём Дзюба с рейтингом 7,55. Замкнул тройку — бразильский хавбек «Краснодара» Вандерсон, у которого 7,52.

Также в первую десятку вошли Самуэль Жиго («Спартак»), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Ростов») и Антон Миранчук («Локомотив»).

Напомним, после 15 туров единоличным лидером российского первенства является «Зенит». На счету команды 33 очка, что на три балла больше, чем у «Ростова» и «Локомотива».

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