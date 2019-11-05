Цхинвал, , 14:09 — REGNUM 2−3 ноября в Южной Осетии проходил международный турнир по плаванию «Mad Wave — Caucasus» для двух возрастных групп: 2007−2008 и 2009−2010 гг. р. В заплывах участвовало 180 юных пловцов из Невинномысска, Буденовска, Пятигорска, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии. Об этом сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Южную Осетию на соревнованиях представили 65 пловцов, многие из которых завоевали первые места в индивидуальных и командных состязаниях.

Межрегиональные соревнования могут стать ежегодными. Президент Федерации плавания Южной Осетии Евгения Терлеева отметила, что спонсоры готовы и дальше поддерживать югоосетинских пловцов.

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