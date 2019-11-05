Красногорск, , 14:03 — REGNUM Десять подмосковных пловцов выступят на чемпионате России по плаванию, который пройдет 10 ноября в Казани. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, соревнования в Казани станут отборочным туром перед стартом чемпионата Европы, который пройдет в начале декабря в Глазго. В российском первенстве выступят более 800 спортсменов, которые будут бороться за 46 комплектов наград. Московскую область представят Максим Травников, Карина Абросимова, Дарья Астанина, Анастасия Басалдук, Валерия Ермакова, Полина Ковалева, Анастасия Макарова, Елизавета Мельникова, Ольга Турчина и Анна Чернышева.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Казань станет столицей мирового плавания и одним из городов-организаторов чемпионата мира по волейболу.

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