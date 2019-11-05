Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 5 ноября в Санкт-Петербурге.

В настоящее время «Зенит» идёт на втором месте турнирной таблицы группы G, на счету команды четыре очка после трёх туров. «РБ Лейпциг» является лидером группы, имея в активе шесть очков.

Напомним, в первом матче «Зенит» проиграл «Лейпцигу» со счётом 1:2. До этого он в гостях сыграл вничью с «Лионом» — 1:1, а затем выиграл дома у «Бенфики» — 3:1.

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