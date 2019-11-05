Москва, , 13:28 — REGNUM Участие футболистов «Локомотива» Антона Миранчука и Фёдора Смолова в матче против «Ювентуса» определит тренерский штаб 5 ноября. Об этом рассказал главный тренер команды Юрий Сёмин этом на предматчевой пресс-конференции.

«Миранчук и Смолов уже тренируются в общей группе. Сыграют или нет — решим сегодня», — сказал Сёмин.

Он также добавил, что сейчас в команде нет травмированных, выздоровел Жоау Мариу. По его словам, физическое состояние команды находится на нормальном уровне.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Ювентусом» пройдёт в Москве 6 ноября. В первом матче туринский клуб выиграл со счётом 2:1.

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