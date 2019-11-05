Сочи, Краснодарский край, , 13:17 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» может уволить Александра Точилина с поста главного тренера команды. Об этом 5 ноября сообщает «Чемпионат».

По информации издания, Точилин может быть отправлен в отставку, если «Сочи» проиграет ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России, который состоится 10 ноября.

Отмечается, что перед встречей с «Тамбовом» руководство «Сочи» дало Точилину два матча на исправление ситуации, но команда тот матч проиграла со счётом 1:2. Теперь осталась одна игра.

Напомним, в настоящее время «Сочи» занимает последнее, 16-е место в чемпионате России, набрав 13 очков после 15 туров. Сочинский клуб не может выиграть уже в четырёх играх подряд.