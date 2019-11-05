Бухарест, , 13:06 — REGNUM Югоосетинский армрестлер Сослан Гассиев получил серебро чемпионата мира в Румынии. Об этом 4 ноября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Как рассказали в пресс-службе комитета по молодежной политике Южной Осетии, Гассиев провел 10 схваток в весовой категорий до 100 кг, и в 9 из них одержал победы над представителями Турции, Египта, Армении и Грузии.

По словам тренера спортсмена Валерия Джиоева, 22-летний Сослан в этом году впервые официально перешел из юниоров во взрослый спорт. В этом году Гассиев выиграл чемпионат России, на чемпионате Европы получил серебро.

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