Уфа, , 13:06 — REGNUM Башкирские шашисты стали победителями командного турнира на молодежном первенстве мира по международным шашкам в Турции. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства молодежной политики и спорта.

По сообщению пресс-службы, уфимские спортсмены в данном турнире завоевали три медали в личном зачете и стали победителями командного турнира в составе национальной сборной. Всего было разыграно 8 комплектов медалей в личном зачете и 1 комплект медалей в командном зачете. Из Уфы поехали на турнир 6 человек.

Всего в соревнованиях участвовало 222 спортсмена из 19 стран мира.

В неофициальном медальном зачете соревнований победила Россия, спортсмены которой завевали 25 медалей (12 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых), на втором месте оказалась команда из Белоруссии с семи медалями (1 золотая, 3 серебряных, 3 бронзовых). Третьи стали спортсмены из Монголии с пятью медалями (1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми).