Вашингтон, , 12:18 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:99.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Детройта» Люк Кеннард, набравший 24 очка. Кроме того, центровой Андре Драммонд сделал дабл-дабл из 15 очков и 24 подборов.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэли Бил, на счету которого 22 очка.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 21-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды восемь очков после шести матчей. «Детройт» идёт на 20-м месте с 11 очками после восьми игр.

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