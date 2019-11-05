Нью-Йорк, США, , 12:09 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 135:125.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 40 очков.

В составе «Бруклина» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, на счету которого 39 очков.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 17-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 10 очков после семи матчей. «Нью-Орлеан» идёт на 30-м месте с восемью очками после семи игр.

Читайте также: «Милуоки» обыграл «Миннесоту» благодаря дабл-даблу Адетокунбо