Грозный, , 12:05 — REGNUM Команда парусного спорта Чечни «Ахмат» вернулась с победой с чемпионата России по парусному спорту в Сочи. В классе яхт J/70 спортсмены опередили 24 экипажа из разных субъектов РФ, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Команда «Ахмат» впервые приняла участие в соревнованиях такого класса. Тем не менее дебютанты уверенно пришли к победе, сообщил ее лидер, президент Федерации парусного спорта ЧР Хасан Хаджиев.

По его словам, 2019 год стал очень успешным для яхтсменов Чечни. Они завоевали победу в зимней серии Национальной парусной лиги, выиграли Кубок Кезеной-Ам в Чечне, заняли первое место в Национальной парусной лиге и завоевали золотые медали чемпионата России.

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