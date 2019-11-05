Миннеаполис, США, , 12:05 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 134:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 15 подборов.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал форвард Эндрю Уиггинс, на счету которого 25 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает седьмое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 12 очков после семи матчей. «Миннесота» идёт на 10-м месте с 10 очками после шести игр.

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