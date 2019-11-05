Вашингтон, , 10:45 — REGNUM 4 ноября: Овечкин стал первым игроком «Вашингтона», проведший 1100 матчей за клуб.

Овечкин — первый в истории «Вашингтона» игрок, кому покорился рубеж 1100 сыгранных матчей за команду.

В рамках матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» россиянин Александр Овечкин вышел на лед 1100-й раз в свитере «столичных». Российский форвард стал первым в истории клуба с подобным достижением.

Напомним, что дебют великого российского игрока в НХЛ состоялся в сезоне 2005−2006 годов, когда он подписал контракт со своей единственной командой из североамериканской лиги «Вашингтон Кэпиталз», которая выбрала Овечкина под первым номером драфта. За свою карьеру 34-летний игрок завоевал множество индивидуальных наград, но больше всего отличился в количестве выигранных им «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу сезона) — восемь трофеев. В 2017 году игрока включили в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

В текущем сезоне Александр принял участие в 16 играх чемпионата, набрав 19 (11+8) очков за результативность.

30 октября: Свечников сотворил шедевр, повергнув лигу в шок от изумления.

Молодой россиянин покорил Америку, сотворив шедевр броском из-за ворот.

30 октября в рамках матча регулярного первенства НХЛ между «Каролиной Харрикейнз» и «Калгари Флемз» 19-летний россиянин Андрей Свечников сотворил ранее невозможный для многих игроков лиги трюк, что повергло зрителей в шок. Новый герой «ураганов» своими руками принес победу клубу, забросив две безупречные шайбы в ворота «Флэймз». Встреча прошла на «Пи-Эн-Си Арена» в небольшом по американским меркам городе Роли в штате Северная Каролина и завершилась победой «Каролины» со счетом 2:1 — оба гола на свой счет записал Андрей Свечников.

Андрей Свечников, выбранный «Каролиной» под общим вторым номером на драфте 2018 года, быстро адаптировался в лучше лиге мира. Россиянин не побоялся бросить вызов своей судьбе и присоединился к команде уже в первый год после своего драфта. Так, в своем первом сезоне Свечников-младший, 22-летний брат которого уже несколько лет пробивается в основу «Детройта», заколотил 20 шайб и набрал в общем счете 37 очков, проведя все 82 игры регулярного чемпионата. Весьма достойный результат для смелого новичка. В текущем сезоне Андрей не стал останавливаться на достигнутом, напротив, он взял на себя новую роль. Теперь Андрей, улучшив свою результативность, готов вести за собой команду. За прошедшие 14 игр чемпионата на счету юного россиянина 15 очков, шесть из которых — голы. Но, несмотря на красивую статистику, в самом начале сезона голы россиянину давались со скрипом, что повлекло за собой пятиматчевую серию без набранных очков, и только лишь в матче с «Чикаго» в игроке проснулся боевой двух, который он успешно поддерживает до сих пор.

Следующий матч стал для сегодняшнего героя Америки роковым. Андрей снова вышел на лед в привычном сочетании с двумя финнами — Ахо и Терявяйненом, что помогло ему отличиться во второй игре подряд дублем, содержание которого превзошло все события дня в лиге. На 50-й минуте встречи русский талант Андрей Свечников сотворил настоящий шедевр. Находясь за воротами соперника, ему удалось повторить великий гол Микаэля Гранлунда в ворота российской сборной на чемпионате мира 2011 года, повторив все в точности как у финна. Нападающий сам поднял шайбу на крюк и неожиданно для вратаря послал ее ему за шиворот, не сойдя при этом с места. Примечательно, что гол россиянина стал первым в своем роде для лиги, ранее подобный наглый трюк позволялся только на мировых первенствах и в КХЛ.

Через три с небольшим минуты Андрей сделал дубль, реализовав большинство «Харрикейнз». Точный бросок из круга вбрасывания смог добыть для хозяев льда победу — 2:1.

«Каролина Харрикейнз» на данный момент занимает восьмую строчку в рамках турнирной таблицы лиги, имея в своем активе 19 результативных баллов за 14 встреч чемпионата.30 октября: Овечкин — самый результативный левый крайний нападающий в истории лиги.Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на первой место по голам в истории НХЛ среди левых вингеров. Овечкин стал одним из главных героев встречи регулярного чемпионата между «Торонто Мейпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз», где россиянин забросил два гола в ворота канадской команды. На счету 34-летнего форварда стало 669 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, выйдя на первой место среди хоккеистов левого края нападения. Встреча прошла на «Скотиабанк Арене» при 19 тысячах болельщиков в Торонто и закончилась победой хозяев льда с минимальным преимуществом в счете — 4:3.Россиянин занимает 12-е место в истории лиги по заброшенным шайбам. Напомним, что рекордсменом НХЛ в данном показателе является Уэйн Гретцки, который забросил 894 гола за карьеру.