Финикс , США, , 10:34 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 114:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 40 очков.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал форвард Эл Хорфорд, на счету которого 32 очка. Кроме того, Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов.

Отметим, что для «Филадельфии» это поражение стало первым в ткущем сезоне.

На сегодняшний день «Финикс» занимает пятое место в турнирной таблице НБА, на счету команды 12 очков после семи матчей. «Филадельфия» идёт на третьем месте с 11 очками после шести игр.

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