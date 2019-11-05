Уже летом 2020 г. граждане России, регулярно занимающиеся спортом, могут получать налоговый вид вычет за занятия фитнесом. При этом, максимальная сумма, которую можно будет получить в качестве частичной компенсации расходов на абонементы в залы для фитнеса, составит 15,6 тыс. рублей.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые распространится вычет, будут определены позднее. В этой трансляции ИА REGNUM мы рассмотрим, какие суммы любители спорта тратят на то, чтобы поддерживать свою физическую форму, и хватает ли им на это средств. Отдельно будет сказано о том, какие именно виды спортивных занятий предпочитают в различных регионах России?

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