Глава комитета Госдумы по спортуМихаил Дегтярёв(ЛДПР) предложил сделать выдачу справки в бассейн бесплатной услугой. Одновременно он обратился в Роспотребнадзор с предложением отменить такие справки.
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«Власть фитнес-вычетом убьёт сразу двух зайцев» — мнение
То, что в Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский считает хорошей новостью. По его словам, вернуть можно будет 15,6 тысяч.
Госдума узаконила фитнес-центры
Госдума в июле в третьем чтении приняла закон, регулирующий деятельность фитнес-центров. Они получают право проводить официальные спортивные мероприятия.
Вводится новый вид спортивных клубов — «фитнес-центр». Прописывается, что они являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию. В том числе клубы вправе осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Работает во многих странах: о налоговом вычете на фитнес-услуги
Налоговый вычет на фитнес-услуги, который может появиться в России уже с 2020 г., генеральный директор сети фитнес-клубов «Магис Спорт» Владимир Гордейчик считает важной идеей:
«Налоговый вычет на занятия спортом — это важная идея для оздоровления нации. Она работает во многих странах. Будет работать и у нас, как и когда — время покажет».