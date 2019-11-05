Мемфис, США, , 10:29 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

В составе «Мемфиса» наибольшую результативность показал защитник Джа Морант, на счету 23 очка.

На сегодняшний день «Хьюстон» занимает 13-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 11 очков после семи матчей. «Мемфис» идёт на 28-м месте с семью очками после шести игр.

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