Москва, , 09:59 — REGNUM Показывать стабильный футбол одного уровня — такая цель стоит перед «Спартаком». Об этом заявил главный тренер команды Доменико Тедеско.

Доменико Тедеско Sandro Halank

«Большая цель — добиться стабильности, чтобы из недели в неделю показывать футбол одного уровня, одного стиля. От этого зависит результат», — сказал Тедеско.

Он добавил, что сейчас не идёт речь о целях на концовку сезона, потому что «Спартак» уже потерял много очков, «которые не вернуть».

По его словам, можно провести один матч, как против «Локомотива», а второй — как с тульским «Арсеналом», особенно в первом тайме. «Это слишком большая разница», — заключил Тедеско.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» проиграл «Арсеналу» в матче 15-го тура чемпионата России со счётом 0:1. Сейчас «Спартак» идёт на девятом месте в турнирной таблице с 18 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: Тедеско забыл о лимите на легионеров в матче с «Арсеналом»