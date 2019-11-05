Окленд, США, , 09:50 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:118.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 39 очков. Кроме того, центровой Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал форвард Эрик Пёрселл, на счету которого дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.

На сегодняшний день «Голден Стэйт» занимает 25-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды девять очков после семи матчей. «Портленд» идёт на 18-м месте с 10 очками после семи игр.

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