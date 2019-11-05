Гамбург, Германия, , 09:33 — REGNUM На проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам претендуют Аргентина и ОАЭ. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Как заявил президент FIDE Аркадий Дворкович во время церемонии открытия этапа Гран-при в немецком Гамбурге, заявки на проведение матча за мировую шахматную корону подали Аргентина и ОАЭ.

Матч состоится в ноябре 2020 года. В нём действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен сыграет с победителем турнира претендентов, который пройдёт в марте-апреле 2020 года в Екатеринбурге.

Напомним, Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. Тогда он победил индийца Вишванатана Ананда, матч прошёл в индийском городе Ченнаи.

После этого Карлсен трижды сумел защитить титул чемпиона мира. В 2014 году в Сочи он снова был сильнее в матче с Анандом. В 2016-м в Нью-Йорке он победил в поединке с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. А в 2018 году в Лондоне он одолел американца Фабиано Каруану.