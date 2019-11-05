Сент-Джон, Канада, , 09:20 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) одержала победу в первом матче Суперсерии-2019 с канадскими командами.

Первым соперником российских хоккеистов была команда лиги Квебека QMJHL. Встреча завершилась со счётом 4:3.

По ходу матча сборная России уступала со счётом 1:3, однако смогла отыграться и вырвать победу. По два гола забили Дмитрий Завгородний и Александр Хованов.

Следующий матч состоится 6 ноября. Соперником также будет команда QMJHL. Суперсерия продлится до 15 ноября.