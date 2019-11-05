Якутск, 5 ноября 2019, 08:48 — REGNUM Якутский шашист Анатолий Протодьяконов занял первое место на чемпионате мира по международным шашкам, который проходил в Турции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Молодёжный чемпионат мира по международным шашкам-2019 завершился 3 ноября. Участие принимали более 200 шашистов из 19 стран.
В неофициальном медальном зачете (классика) победила Россия, завоевав 10 медалей: 5 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых.
Шашист из Якутии Анатолий Протодьяконов набрал больше всех очков — 14 и стал победителем чемпионата.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 золотых и 2 бронзовых медали принесли России шашисты Башкирии на чемпионате Европы по международным шашкам.