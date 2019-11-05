Москва, , 08:39 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско забыл о лимите на легионеров, но ему подсказали помощники. Об этом Тедеско заявил после матча с тульским «Арсеналом», сообщает Sport24.

По словам тренера красно-белых, он хотел выпустить на поле чешского полузащитника Алекса Крала, но не смог этого сделать из-за лимита на легионеров.

«Я забыл об этом правиле, оно новое для меня. Хорошо, что у меня есть помощники, которые мне подсказали», — сказал Тедеско.

Напомним, «Спартак» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский «Спартак» проиграл на своём поле тульскому «Арсеналу»