Эдмонтон, Канада, , 08:11 — REGNUM «Аризона Койотс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Аризоны» шайбы забросили нападающие Микаэль Грабнер, Карл Сёдерберг и Дерек Степан. У «Эдмонтона» отличились Конор Макдэвид и Гаэтан Хас.

На сегодняшний день «Аризона» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 19 очков после 14 матчей. «Эдмонтон» идёт на третьем месте с 22 очками после 16 игр.

Читайте также: «Нэшвилл» на выезде разгромил «Детройт»