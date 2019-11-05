Детройт, США, , 07:59 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Хоккеисты «Детройта» открыли счёт на третьей минуте матча, отличился нападающий Андреас Атанасиу.

Однако во втором периоде «Нэшвилл» забросил пять шайб в ворота соперников. Дубль на счету Мэтта Дюшейна, по голу забили Ник Бонино, Кайл Туррис и Колтон Сиссонс.

В третьем периоде форвард «Предаторз» Филип Форсберг установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 20 очков после 15 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с девятью очками после 16 игр.

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