Бостон, США, , 07:51 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Брэд Маршан. Ещё по шайбе забросили Джейк Дебраск, Давид Пастрняк, Тори Крюг и Патрис Бержерон.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Доминик Кагун, Ник Бьюгстад, Брайан Раст и Джон Марино. Результативной передачей отметился Евгений Малкин.

На сегодняшний день «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 24 очка после 14 матчей. «Питтсбург» идёт на 16-м месте с 17 очками после 15 игр.

Читайте также: Гол и передача Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Рейнджерс»