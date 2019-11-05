Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Оттавы» российский форвард Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Дубль оформил нападающий Жан-Габриэль Пажо. Ещё по шайбе забросили Тайлер Эннис, Рон Хейнси и Брэди Ткачук.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форварды Каапо Какко и Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 28-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды девять очков после 13 матчей. «Рейнджерс» идут на 24-м месте с 11 очками после 12 игр.

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