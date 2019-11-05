Ессентуки, Ставропольский край, , 08:11 — REGNUM Тренировочная база «Ессентуки Арена», построенная к чемпионату мира по футболу 2018 года, будет реконструирована. Власти Ставрополья объявили аукцион на проведение ремонта площадки с начальной максимальной ценой контракта более 43,6 млн рублей. Соответствующие материалы опубликованы на портале госзакупок.

Торги планируется провести 6 ноября, а работы должны быть выполнены за 25 дней с момента заключения соглашения, то есть до конца ноября реконструкция уже должна быть завершена. Финансирование проекта на 95% будет обеспечено из бюджета Ставропольского края, а на остальные 5% — из казны города Ессентуки.

Напомним, «Ессентуки Арена» имени героя Советского союза Валентина Козлова была открыта около полутора лет назад — в мае 2018 года. На строительство объекта было потрачено 167 млн рублей. Во время чемпионата мира на ней тренировалась сборная Нигерии.

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