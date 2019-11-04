Москва, , 21:17 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги проиграл у себя дома тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

Единственный мяч за гостей забил на 17-й минуте нападающий «Арсенала» Евгений Луценко.

Таким образом тульский коллектив набрал 19 очков и поднялся на шестое место в чемпионате. «Спартак» занимает десятое место, в его активе 18 очков. Первое место занимает «Зенит», следом идут «Локомотив» и «Ростов».

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