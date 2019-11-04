Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба оценил шансы своей команды в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпиона против «РБ Лейпциг».

«На бумаге у нас есть план. Посмотрим, как будет. Не думаю, что мы настолько слабые, что у нас нет шанса», — сказал Дзюба.

Как сообщало ИА REGNUM, матч четвертого тура ЛЧ «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится завтра, 5 ноября, в Санкт-Петербурге. Российский клуб после трех туров располагается на третьем месте в группе G, одержав одну победу над «Бенфикой» (3:1), сыграв в ничью с «Лионом» (1:1), и проиграв Лейпцигу в первом круге (1:2).

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