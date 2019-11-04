Екатеринбург, , 15:58 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» переиграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счёт в матче открыл ганский форвард «Оренбурга» Джоэль Фамейе, отличившийся уже на 4-й минуте встречи. Затем в компенсированное время первого тайма, на 45+1-й минуте, португальский полузащитник гостей Рикарду Алвеш сумел увеличить разрыв в счете и преимущество своей команды.

И только на 64-й минуте румынский хавбек «Урала» Эрик Бикфалви смог отыграть один мяч, однако на большее хозяев не хватило.

Отметим, по итогам встречи в активе «Оренбурга» 18 очков, что позволило ему подняться на шестое место в турнирной таблице РПЛ. У «Урала» также 18 очков, он располагается строчкой ниже.