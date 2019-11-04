Мюнхен, Германия, , 15:43 — REGNUM Причину увольнения Нико Ковача с поста главного тренера «Баварии» назвал исполнительный директор клуба Карл-Хайнц Румменигге. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Мы провели открытую и серьёзную встречу с Нико Ковачем, по итогам которой пришли к решению, что наши пути должны разойтись», — сказал Румменигге.

Он добавил, что причинно стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» уволила с поста главного тренера Ковача, который работал с командой с лета 2018 года.

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