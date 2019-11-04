Лондон, , 15:40 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Тоттенхэм» предоставит своему южнокорейскому нападающему Сон Хын Мину психолога после перелома лодыжки правой ноги португальского форварда Андре Гомеша, которая произошла по вине корейца, в матче 11-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с ливерпульской командой «Эвертон». Об этом 4 ноября сообщает The Sun.

По данным источника, в лондонской команде всерьёз обеспокоены состоянием южнокорейского игрока после инцидента с Гомешем и, несмотря на то, что в клубе есть штатный психолог, предоставят ему дополнительного специалиста.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сон Хын Мин получил в свой адрес расистские оскорбления на матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с ливерпульской командой «Эвертон» от одного из фанатов.