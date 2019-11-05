Тегеран, 5 ноября 2019, 10:50 — REGNUM Женская сборная по волейболу иранского университета Азад завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира среди студентов Международной федерации студенческого спорта (FISU). Об этом сообщило иранское информационное Mehr.
Золотая медаль досталась китайской команде университета Цинхуа, которая обыграла в финале Венский университет. Среди мужских команд турнирную таблицу возглавил бразильский университет Паулиста. Второе и третье место досталось Чилийскому университету и китайскому Цинхуа.
Чемпионат мира по волейболу под эгидой FISU проводился в Сямыне, КНР, уже пятый год подряд. Соревнование проходило с 31 октября по 3 ноября на базе университета Хуацяо.