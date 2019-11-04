Париж, , 14:55 — REGNUM Российским полузащитником футбольного клуба «Монако» Александром Головиным заинтересовалась команда «Пари Сен-Жермен». Об этом 4 ноября сообщает Sport24.

По данным источника, 23-летний российский футболист входит в сферу интересов парижской команды, которая наблюдает за его игрой, однако он не является номером в один в списке футболистов, которых собирается приобрести «ПСЖ».

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за €30 млн и, как утверждалось в СМИ, на тот момент им интересовались туринский «Ювентус» и лондонский «Челси». В нынешнем сезоне российский игрок сыграл за «Монако» в одиннадцати матчах и отметился в них 2 голами и 2 результативными передачами.