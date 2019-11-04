Москва, , 14:41 — REGNUM Лучшим игроком московского «Локомотива» в октябре признан полузащитник Жоау Мариу. Об этом 4 ноября сообщается на сайте клуба.

Жуан Мариу Анна Нэсси

В голосовании болельщиков португальский игрок набрал 50,63% голосов. За хавбека Алексея Миранчука проголосовали 33,71%. Замкнул тройку голосования защитник Мурило, у которого 7,63%.

В октябре Мариу сыграл в трёх матчах чемпионата России, в которых забил один гол. Кроме того, он провёл две встречи в Лиге чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.

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