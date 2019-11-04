Москва, , 14:52 — REGNUM Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил свои поздравления Федерации шахмат России (ФШР) в связи с победой женской и мужской сборных команд России на чемпионате Европы по шахматам, проходившем в грузинском Батуми. Его поздравления приводит 4 ноября пресс-служба ФШР.

«В этот праздничный для всех россиян день — праздник народного единства — мне особенно радостно лично поздравить вас, Федерацию шахмат России, и все российское шахматное сообщество с блестящим результатом мужской и женской сборных России на недавно завершившемся чемпионате Европы», — говорится в поздравлении Дворковича.

Также в нем отмечается, что такая двойная победа стала возможна в результате кропотливой работы тренерского состава, руководства ФШР и самих шахматистов.

Кроме этого, президент FIDE пожелала главе ФШР Андрею Филатову и в его лице всем шахматистам продолжения победной, золотой серии, как в командных, так и в личных зачетах на мировых первенствах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее женская и мужская сборные России по шахматам стали победителями чемпионата Европы, проходившего в Батуми.