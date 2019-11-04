Ливерпуль, Великобритания, , 14:16 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Эвертон» Андре Гомеш будет прооперирован в ближайшее время. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Андре Гомеш Дмитрий Голубович. soccer0010.com

В матче с «Тоттенхэмом» Гомеш столкнулся с полузащитником «шпор» Сон Хын Мином. Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа. Сон был удалён с поля.

Напомним, матч между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» завершился вничью — со счётом 1:1.

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