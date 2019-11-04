Ньон, Швейцария, , 14:04 — REGNUM Матч четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов между туринским клубом «Ювентус» и московской командой «Локомотив» будет обслуживать французская бригада судей во главе с главным арбитром Рюдди Буке. Об этом 4 ноября сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также сообщается, что помощниками Буке станут Гийом Дебар и Жюльен Паселли, а резервным арбитром — Франк Шайдер. Арбитром системы видеопомощи судьям (VAR) будет Бенуа Мийо, а его ассистентом — Жером Брисар.

Отметим, матч четвертого тура этапа ЛЧ между туринским «Ювентусом» и московским «Локомотивом» состоится в Москве 6 ноября и начнется в 20:00.